Alec Baldwin è accusato omicidio colposo per la morte di Halyna

USA - L'attore statunitense Alec Baldwin dovrà rispondere dell'accusa di omicidio colposo per la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film 'Rust'. Lo ha dichiarato l'ufficio del procuratore distrettuale del New Mexico. Sia Baldwin che la responsabile delle armi sul set, Hannah Gutierrez-Reed, saranno accusati di omicidio colposo per la morte della Hutchins sul set del film, le cui riprese si svolgevano nella contea di Santa Fe.

L'assistente alla regia, David Halls, ha invece firmato un patteggiamento per l'accusa di uso negligente di un'arma mortale, ha spiegato l'ufficio del procuratore distrettuale. Nessuna accusa specifica verrà presentata invece per il ferimento non mortale nella stessa sparatoria del regista di 'Rust', Joel Souza. "Dopo un esame approfondito delle prove e delle leggi dello stato del New Mexico, ho stabilito che ci sono prove sufficienti per presentare accuse penali contro Alec Baldwin e altri membri della troupe cinematografica di Rust", ha detto procuratore distrettuale Mary Carmack-Altwies. "Sotto la mia giurisdizione, nessuno è al di sopra della legge e tutti meritano giustizia".