Alcool oltre i limiti, doppio sequestro in Aeroporto Venezia

VENEZIA - I funzionari dell'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (Adm), in collaborazione con la Guardia di Finanza di Tessera (Venezia), hanno sequestrato, con eventuale confisca, un quantitativo di alcol superiore a quello stabilito dalla normativa vigente, trovato al seguito di due passeggeri provenienti dal Ghana e dalla Nigeria all'aeroporto "Marco Polo".



I due - informa una nota dell'Adm - avevano rispettivamente 208 confezioni da 50 ml e tre bottiglie da 750 ml di alcool etilico con una gradazione inferiore ai 20 gradi, e 144 bottigliette da 100 ml ciascuna e 240 bustine da 50 ml di alcool etilico compreso tra i 30 ed i 40 gradi.



L'operazione è scattata perché le direttive che regolamentano le importazioni di natura non commerciale di beni a seguito dei passeggeri dai paesi Terzi prevedono l'esenzione dall'Iva e dalle accise per un quantitativo massimo di un litro per bevande alcoliche con titolo alcolometrico superiore ai 22 gradi e due litri per quelle con grado inferiore.