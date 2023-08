Alcol a minori, sanzionato un secondo locale nel giro di pochi giorni

JESOLO - Prosegue l’attività di contrasto alla somministrazione di alcolici a minori a Jesolo. Nei giorni scorsi, nel contesto di un nuovo servizio mirato, gli agenti del Comando di Polizia locale di Jesolo hanno sanzionato un secondo locale del lido, denunciando in concorso titolare e dipendente. Gli operatori impegnati nell’intervento hanno rilevato che tra i clienti del bar vi erano anche 5 giovanissimi a cui erano state somministrate bevande alcoliche. Dagli accertamenti condotti è emerso che il gruppo era composto da 3 ragazze di 17 anni, 1 ragazzo di 16 anni e un altro di 15 anni, tutti residenti tra le province di Venezia, Treviso e Vicenza. Con loro anche un terzo ragazzo di 18 anni.

Gli operatori hanno applicato la sanzione prevista per l’illecito amministrativo nei confronti del commerciante pari a 333 euro per la somministrazione di alcolici a ciascuna delle tre 17enni. Per quanto riguarda invece la somministrazione ai due giovanissimi ragazzi, gli agenti hanno proceduto con denuncia all’autorità giudiziaria di titolare e dipendente del locale secondo art. 689 del codice penale. Tutti i minori sono stati affidati ai rispettivi genitori. In caso di reiterazione della violazione è prevista la chiusura del locale fino a 3 mesi.

