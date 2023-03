Alcol a minori e giro di droga alla festa di carnevale

VICENZA - La Guardia di Finanza di Arzignano (Vicenza) ha multato con oltre 165 mila euro una nota discoteca di Valdagno (Vicenza) al termine di alcune verifiche sui dipendenti. E' emerso che baristi, addetti all'accoglienza e al guardaroba così come i buttafuori erano stati chiamati a lavorare senza contratto, assunti quindi in nero, per la festa di Carnevale organizzata nel fine settimana scorsa. La sanzione per per l'impiego di persone non in regola, 13 in tutto quelli accertati, è stata di 140 mila euro, la restante cifra invece per aver pagato alcuni lavoratori in contanti. Disposta anche la chiusura della discoteca. In un'occasione i Finanzieri hanno anche registrato la somministrazione di alcol ad un minore di 16 anni. Le fiamme gialle durante il blitz hanno anche controllato dei giovani all'esterno della discoteca, di cui uno minore, che stavano consumando sostanze stupefacenti. Da qui la segnalazione alla Prefettura e il sequestro dello stupefacente.