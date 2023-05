Albero cade a terra e provoca una fuga di gas

PADOVA - Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri intorno alle 20 per una fuga di gas da una tubazione causata della caduta di un pioppo in via Vasche, a Vó vecchio (PD). Nessuna persona è rimasta coinvolta. L’intervento delle squadre di Abano, Padova ed Este, con l’ausilio dell’autogru, ha consentito di sollevare l’albero per la messa in sicurezza dell’area.

Sul posto anche i tecnici Italgas, il responsabile ufficio tecnico del comune è i Carabinieri di Lozzo Atestino. L’intervento è terminato intorno all’1:00 di notte sotto una pioggia battente che ha reso difficoltose le operazioni