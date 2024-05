Albero cade sull'abitazione mobile durante la tempesta, muore donna incinta al nono mese

LOUISIANA (STATI UNITI) - La tragedia è avvenuta a Port Allen, nella West Baton Rouge Parish in Lousiana, Stati Uniti. Lunedì sera una donna incinta di 31 anni e il suo bambino non ancora nato hanno perso la vita a causa del maltempo. La donna, al nono mese di gravidanza, sarebbe dovuta diventare madre per la seconda volta questo venerdì, ma un albero caduto durante una tempesta ha distrutto l’autocaravan in cui viveva con la sua famiglia.

Durante la tempesta, raffiche di vento superiori ai 130 km/h hanno devastato la zona, abbattendo numerosi alberi e danneggiando diverse strutture. Secondo l’ufficio dello sceriffo locale, un sospetto tornado ha attraversato l’area. Intorno alle otto di sera, un albero è caduto sull’abitazione mobile della famiglia, ferendo anche il marito 33enne e la loro figlia di cinque anni, entrambi ora ricoverati in ospedale ma fuori pericolo.

Gli alberi abbattuti hanno impedito ai soccorritori di raggiungere immediatamente la famiglia, costringendo il vicino e suo padre a intervenire.

Purtroppo, per la donna e il suo bambino non c’è stato nulla da fare.