Alberi secolari ai Paradisi.

Escursione giornaliera sulle montagne feltrine, tra alberi secolari e antiche majolere.

Cammineremo tra boschi e prati, disseminati di casere in pietra, fino al meraviglioso Fagheron dei Paradisi, uno dei più grandi Faggi monumentali del Veneto. Proseguendo su comodi sentieri e stradine forestali, incontreremo un altro vecchio “patriarca”, un carpino bianco tra i più grandi d’Italia! Un itinerario ai confini del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, per gustare la tranquillità di questo paesaggio montano e respirare l’energia di questi magnifici alberi secolari.

RITROVO: ore 9.30 Pedavena (BL), parcheggio di fronte alla Birreria, Via G. Galilei. Da qui breve spostamento in auto per raggiungere il punto di partenza dell’escursione.

DURATA: 5.5 ore circa (comprese le soste per le spiegazioni e sosta pranzo al sacco)

LUNGHEZZA: 10 km

DISLIVELLO: 500 metri circa

DIFFICOLTA': media

COSTI: 18 euro adulti, 9 euro bambini e ragazzi fino ai 17 anni. La quota comprende l'accompagnamento con Guida Ambientale Escursionistica abilitata e l'assicurazione RCT.



OBBLIGATORIA la prenotazione (POSTI LIMITATI) ai seguenti recapiti: (NO Facebook)

CELLULARE: 370 1389543 E-MAIL: naturalmenteguide@gmail.com

NOTE TECNICHE: Obbligatorio indossare scarpe con suola adatta a terreni accidentati. Si consiglia un abbigliamento comodo, a strati, giacca antipioggia. Molto utili i bastoncini da trekking. Portare adeguata scorta d'acqua e pranzo al sacco al seguito. Eventuali farmaci salvavita o simili dovranno essere portati al seguito durante l'escursione. I minorenni possono partecipare solo se accompagnati da un adulto.

COME PARTECIPARE

Per partecipare alle escursioni è previsto l’obbligo della prenotazione da eseguirsi nelle modalità sopraindicate. Le escursioni verranno effettuate al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.

I trasferimenti ai punti di partenza delle escursioni non sono organizzati e devono quindi essere effettuati con mezzi propri. Variazioni di programma possono essere decise a insindacabile giudizio della guida, nel caso in cui non vi siano le condizioni idonee a garantire un sufficiente grado di sicurezza.