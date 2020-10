Legambiente del Vittoriese, Consulta Associazioni Culturali Vittoriesi, con il sostegno di VENETO AGRICOLTURA e COOP ALLEANZA 3.0



ALBERI Canto per uomini, foglie e radici



con Vasco Mirandola (voce narrante, glockenspiel, percussioni), Erica Boschiero (voce, chitarra), Enrico Milani (violoncello)

Sabato 3 ottobre, ore 21.00

Parco Fenderl via San Gottardo 91 Vittorio Veneto

una serata dedicata agli alberi. Proteggerli significa difendere il territorio e le specie che lo abitano. Svolgono silenziosamente un ruolo importantissimo: assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. Un impegno ancora più significativo se pensiamo alle minacce che insistono sul territorio italiano: dal consumo di suolo agli incendi boschivi. Vogliamo festeggiare gli alberi e il loro indispensabile contributo alla vita sul Pianeta.



Per chiedere aiuto, per non smarrirsi, per accorciare la distanza tra radice e foglia, per ritrovare il ritmo del mondo. In cosa ci somigliano gli alberi? In cosa somigliamo noi agli alberi? Cosa ci insegnano se li stiamo ad ascoltare? Le nuove scoperte scientifiche aprono degli scenari affascinanti, svelano dei segreti sulla loro vita che ci fanno riflettere su cosa significa vivere in equilibrio e in armonia con quello che ci sta attorno.



La poesia, i racconti, il canto, la musica, sono il nostro modo di amplificare la loro voce. Le suggestioni letterarie e poetiche che hanno ispirato il lavoro vengono, fra gli altri, da Italo Calvino, Jacques Prevert, Mariangela Gualtieri, Peter Wohlleben. Erri de Luca, ma si possono ascoltare anche canzoni della stessa Boschiero, Gianmaria Testa, Angelo Branduardi, Fabrizio De Andrè e Victor Jara.

Al termine regaleremo una pianta d’albero, offerta da Veneto Agricoltura, da piantare al fine di coinvolgere i cittadini e rendere tutti protagonisti di questa importante opera di difesa della Natura.