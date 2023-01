Albergo a fuoco nella notte: danni ingenti

UDINE - Dalle ore 23.30 circa del 23 gennaio 2023 i Vigili del fuoco del comando di Udine hanno operato con le squadre dei distaccamenti di Tolmezzo, Gemona, Rigolato e della sede centrale di Udine per l’incendio all’albergo Borgo Eibn Mountain Lodge in località Ander Eibn, a Sauris. Si tratta di uno chalet in legno in stile ottocentesco in prossimità della strada provinciale SP 73, resort rustico-chic con vista sulle Alpi Carniche a 2 km dal Lago di Sauris. L’albergo era chiuso, altrimenti si sarebbe potuta verificare una tragedia. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno immediatamente verificato che all’interno dei locali incendiati non vi fossero persone e hanno iniziato le operazioni di spegnimento dello stabile costruito quasi per intero in legno. Le operazioni di spegnimento sono state rese particolarmente difficoltose in quanto la neve presente lungo la via d’accesso al resort ha rallentato i mezzi di soccorso. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento.