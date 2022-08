Al volante con un tasso alcolemico cinque volte sopra il limite

TRIESTE - Nella serata di giovedì 11 agosto, fascia oraria 20.00/00.00, a Trieste, in località Grignano – la Polizia di Stato ha operato degli accurati controlli volti alla verifica delle condizioni psicofisiche alla guida ed, in particolare, alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza.



Nel corso del predetto servizio, espletato dal personale della Sezione di polizia Stradale di Trieste, sono stati sottoposti a controllo quattro veicoli (due autovetture e due motocicli) ed i relativi conducenti sono stati oggetto di accertamento della guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche.

Di questi il primo, controllato verso le ore 20.15, è risultato essere positivo alla prova etilometrica, con un valore massimo pari a 1,90 g/l (quasi cinque volte oltre il limite consentito dalla legge). Per tale motivo il conducente in argomento è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste ai sensi dell’art. 186, comma 2, lett. c) del codice della strada.



Al trasgressore è stata ritirata la patente per la successiva trasmissione alla Prefettura competente ai fini della sospensione e sono stati decurtati 10 punti dalla patente. Il veicolo condotto, poi, poiché di proprietà dello stesso, è stato sottoposto a sequestro amministravo ai fini della confisca.



La presenza di tali posti di controllo messi in campo dalla Polizia Stradale mira soprattutto ad assicurare la tutela della salute degli utenti ed a prevenire comportamenti illeciti che possano, anche solo potenzialmente, costituire un pericolo per la circolazione stradale, senza però tralasciare l’aspetto sanzionatorio laddove vengano accertate violazioni al codice della strada.