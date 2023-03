Al Vo on the Folks arrivano i Willos'.

Alla XXVII edizione del festival Vo’ on The Folks arrivano i Willos’, il gruppo “italish” per eccellenza. Alla Sala della Comunità di Brendola (Vicenza) va in scena l'11 marzo alle 21 il concerto del sestetto internazionale residente in Toscana, che propone un repertorio di irish folk e composizioni originali. La band – che include la violinista irlandese Stephanie Martin, la cantante e tastierista canadese Fiona King, il virtuoso della cornamusa Massimo Giuntini (ex Modena City Ramblers), Lorenzo Del Grande ai flauti, Luca Mercurio alla chitarra e bouzouki e Giulio Putti al bodhràn (percussioni irlandesi) – presenta dal vivo l’ultimo lavoro discografico dello scorso anno, “From Now On”.

Nati nel 2001 con il nome Will o’ the Wisp, i Willos’ hanno partecipato a numerosi festival e rassegne in Europa, soprattutto in Irlanda dove si sono esibiti al prestigioso Fleadh Cheoil di Cavan, nel 2011. Con 4 album all’attivo – Cion Caslach (2003), Working Men (2005), Dirt Tracks (2010) e From Now On (2022) – vantano collaborazioni con artisti internazionali come le violiniste Liz Carroll e Athena Tergis e il chitarrista John Doyle.

Dopo anni come quintetto, la band ha ampliato la sua formazione di recente. Attualmente sfoggia la voce della cantante originaria di Montreal, Fiona King e la violinista Stephanie Martin, l’anima irlandese direttamente da Belfast. La componente italiana è rappresentata da Lorenzo Del Grande, Luca Mercurio e Giulio Putti ai quali si è aggiunto Massimo Giuntini, nella doppia veste di musicista e produttore. Il maestro della cornamusa che oltre ai Modena City Ramblers, ha collaborato con Vinicio Capossela, Loreena McKennitt, Chieftains e preso parte alla colonna sonora di Gangs of New York di Martin Scorsese.

Sul palco i Willos’ propongono un energico show che coinvolge il pubblico, tra ritmi memorabili e temi orecchiabili, brani tradizionali e irish music. Per ballare su gighe e reel che spaziano in un repertorio trad e folk, ma sempre con la propria originale cifra stilistica.