Al Verdi: I fratelli Karamazov

PORDENONE- Dostoevskij non giudica mai: racconta la vita anche nei suoi aspetti più negativi con sempre una grande pietà per quell’essere meraviglioso, e a volte orrendo, che è l’essere umano.

Sarà proprio un grande classico di Fedor Dostoevskij come “I fratelli Karamazov”, capolavoro assoluto della letteratura ottocentesca, a riportare al Teatro Verdi di Pordenone sabato 8 e domenica 9 febbraio (inizio ore 20.30) l’attore Glauco Mauri, uno degli ultimi fuoriclasse del teatro italiano.

Accanto a lui in scena l’insostituibile Roberto Sturno che veste i panni del tormentato Ivan, mentre Mauri è il padre, a capo di una famiglia devastata da litigi, violenze e incomprensioni.

Ambientato nell’Impero Russo di fine Ottocento, I fratelli Karamazov è un’opera che va oltre i confini di spazio-tempo: è il dramma spirituale che scaturisce dal conflitto morale tra fede, dubbio, ragione e libero arbitrio.

Prodotto dalla Compagnia Mauri Sturno in collaborazione con Fondazione Teatro della Toscana per la regia di Matteo Tarasco, lo spettacolo non rappresenta certo il primo incontro della storica Compagnia teatrale con Dostoevskij.

Glauco Mauri evidenzia: «l'immensa tavolozza dei colori dell’animo umano di Shakespeare, la tragedia del vivere che diventa farsa e la farsa del vivere che diventa tragedia di Beckett e Dostoevskij che mi ha fatto capire la magnifica responsabilità che ha l’uomo di comprendere l’uomo».

I fratelli Karamazov è uno dei più vertiginosi e profondi affondi letterari negli oscuri abissi dell’animo umano in cui baluginii spirituali diradano a intermittenza le più cupe tenebre di un inferno familiare.

In scena anche Paolo Lorimer, Pavel Zelinskij, Gabriele Anagni, Laurence Mazzoni, Mari Chiara Centorami, Viviana Altieri.