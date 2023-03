E' al top nell'Unione europea per costo degli affitti dei terreni agricoli

TRIESTE - Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni europei con i più elevati costi di affitto dei terreni agricoli. Lo rileva Eurostat, che ha pubblicato i prezzi dei canoni di locazione fondiaria 2021 delle Regioni europee. L'ettaro più salato è nella regione olandese del Flevoland: 1.721 euro. Il Friuli Venezia Giulia segue con 1.714 euro l'ettaro ma, precisa l'istituto Ue di statistica, gli ultimi dati sono riferiti al 2020. I prezzi più bassi sono in due località svedesi, 25 euro per ettaro a Mellersta Norrland e a Ovre Norrland. I prati permanenti rappresentano il principale utilizzo del suolo agricolo in quelle regioni e, sottolinea Eurostat, l'affitto di prati permanenti è sempre stato più economico dell'affitto di un terreno a seminativi in tutti i Ventisette Paesi Ue.