Al via la sesta edizione del Premio Giorgione per romanzi inediti ed editi

CASTELFRANCO - Dopo un anno di stop dovuto alla pandemia, per il 2022 torna il Premio Giorgione, concorso letterario che ha saputo, nel corso delle precedenti cinque edizioni, ritagliarsi un proprio spazio a livello nazionale. E i numeri parlano chiaro: sono già quattromila le “manifestazioni di interesse” giunte da tutta Italia per partecipare al premio, promosso e organizzato dalla Panda Edizioni e dall’associazione Dentro al Centro, con il patrocinio di Comune e Provincia.



Ispirato “liquorosamente” al Premio Strega, tanto da intitolarsi inizialmente Premio Prunola, come il distillato prodotto a Castelfranco, il Premio ha successivamente adottato il nome del più famoso castellano, Giorgione. Immutata invece la volontà di scoprire e valorizzare opere edite e inedite nell’ambito della produzione letteraria italiana, con un particolare sguardo verso il mondo del noir, del giallo e del thriller, genere al quale è dedicata una delle tre categorie (le altre sono per la narrativa edita e per quella inedita).



La valenza intellettuale di questa iniziativa è confermata dall’assessore alla cultura Roberta Garbuio: «Si conferma un sodalizio ormai collaudato per un concorso letterario che ogni anno acquista maggiore risonanza a livello nazionale. Il periodo pandemico ha avuto pochi effetti positivi, tra questi l’aumento del numero di libri pubblicati, ma soprattutto, l’aumento di libri letti e di persone che hanno ripreso questa buona abitudine o si sono avvicinate alla lettura: speriamo che questo sia di buon auspicio per l’adesione al concorso».



Il Premio Giorgione è anche un’occasione per diffondere il nome di Castelfranco in tutto il territorio nazionale; inoltre, i dieci finalisti di ogni categoria sono invitati alla serata di premiazione del 9 aprile 2022 in Teatro Accademico, avendo così la possibilità di visitare la città del Giorgione. «Abbiamo fatto conoscere la nostra amata città di Castelfranco Veneto in tutta Italia, richiamando l'attenzione di migliaia di scrittori e scrittrici che hanno partecipato al nostro concorso letterario, ogni anno, con passione e divertimento» commentano gli organizzatori Alessandro Coppo e Andrea Tralli, a cui va il plauso del sindaco Stefano Marcon, che dichiara: «Il successo di questo concorso testimonia la vivacità nella nostra città del mondo del libro ed è positiva la trasmissione della passione del leggere e dello scrivere».