Al via restauro storico hotel Ancora a Cortina D'Ampezzo

CORTINA D'AMPEZZO - Red Circle, la società di investimenti immobiliari di Renzo Rosso, ha assegnato il restauro e redesign dello storico hotel Ancora di Cortina d'Ampezzo allo studio Charles & Co, mentre come partner operativo è stato selezionato Egnazia Ospitalità Italiana, gruppo di gestione alberghiera fondato e guidato da Aldo Melpignano. L'Ancora, acquisito da Red Circle tre anni fa, è uno dei simboli di Cortina per rilevanza storica e per posizione, al centro di Corso Italia. Costruito nel 1826, è un punto centrale della vita sociale della 'Perla delle Dolomiti'. Il restauro prevede lo sviluppo di 38 camere, di cui 12 suite, con dimensioni tra 24 e 123 metri quadri, un club, un ristorante, un bar, e la storica terrazza affacciata sul centro di Cortina. I lavori sono iniziati a luglio 2022 e proseguiranno per i prossimi due anni con la supervisione dello studio di design Charles & Co. Continua e si rafforza la collaborazione fra Red Circle ed Egnazia, iniziata a novembre 2022 con il Pelican Hotel di Miami, acquistato da Renzo Rosso negli anni '90 e restaurato negli ultimi due anni.