Al via il restauro della colonna palladiana imbrattata

VICENZA - Sono iniziati questa mattina i lavori di pulizia della colonna della Basilica Palladiana a Vicenza, imbrattata con la vernice rossa nella notte del 23 luglio da due uomini, che dopo l'identificazione, sono risultati essere due militari di nazionalità americana in servizio alla caserma Del Din, una delle due basi Usa (l'altra è la Ederle) presenti nel capoluogo berico. Il ripristino della colonna proseguirà sino a domani sera.

L'operazione di pulizia è potuta iniziare il via libera arrivato nei giorni scorsi dalla Soprintendenza (chiamata ad esprimersi essendo la Basilica un Monumento nazionale) e dal procuratore che ha in carico il fascicolo della polizia giudiziaria. Denunciati per il reato di imbrattamento di beni culturali, i due responsabili rischiano la reclusione dai 6 mesi ai 3 anni e una multa da 1.500 a 10 mila euro. Secondo quanto spiegato oggi, in piazza dei Signori, alla presenza del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai, i due restauratori eseguiranno un primo intervento con uno speciale solvente per poi proseguire con il lavoro di "sabbiatura", per far tornare la colonna allo stato originale.