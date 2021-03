Al via il restauro della cappella di Giotto nella basilica di Sant'Antonio a Padova

PADOVA - Entra nella fase operativa il progetto di restauro dell'arco di ingresso della cappella di Santa Caterina, o delle Benedizioni, nella Basilica di Sant'Antonio a Padova, i cui affreschi sono attribuiti a Giotto. Il restauro è promosso dall'Ente Basilica Sant'Antonio di Padova, sinergia tra la Delegazione Pontificia della Basilica, il Comune di Padova con l'Assessorato alla Cultura, l'Università di Padova e la Fondazione Cariparo.

L'esecuzione, sotto il controllo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia le Province di Belluno, Padova e Treviso, è eseguito con la direzione scientifica di Giovanna Valenzano e la direzione tecnica di Cristina Sangati, dell'impresa AR Arte e Restauro di Padova. L'attribuzione al maestro Giotto degli affreschi del sottarco di Santa Caterina fu proposta da Francesca Flores d'Arcais nel 1969, e in seguito avvalorata a più riprese dagli storici dell'arte. I dipinti rappresentano otto mezzi busti di Sante entro quadrilobi, alternati a motivi decorativi in stile gotico. L'imposta dell'arco poggia su capitelli in marmo dipinti e dorati, e le paraste, decorate a finto marmo, presentano due stemmi lapidei speculari. Fin dalla sua attribuzione erano in forte degrado e bisognosi di un intervento di restauro.

Le pitture di Giotto, già assai rovinate ai primi del Novecento, sono state reintegrate e ridipinte. Oggi la superficie pittorica si presenta in più punti sfaldata e parzialmente distaccata, con pericolo di caduta di porzioni di intonaco dipinto. Il restauro sarà preceduto da una serie di analisi non invasive affidate al Centro interdipartimentale di ricerca per i beni archeologici architettonici e storico artistici (Ciba) dell'Università di Padova. La cappella, costruita alla fine del Duecento, è stata decorata da Giotto all'inizio del Trecento. Profondamente trasformata nel 1734, fu coinvolta dal grandioso progetto di Boito, ideato nel 1893, che affidò al pittore Giuseppe Cherubini di restaurare l'antica pittura, allora definita "risalente al tempo di Giotto".

Il restauro, autorizzato dal Soprintendente Fabrizio Magani il 5 novembre scorso, si articola in due fasi. In questa prima fase si articolerà il progetto di analisi e di studio per l'attuazione dell'intervento conoscitivo. Si eseguirà una mappatura di tutte le superfici pittoriche, un'analisi dettagliata delle superfici dipinte a luce radente, con gli ultravioletti e l'infrarosso per verificare le tecniche esecutive, le manomissioni, i restauri che si sono succeduti. Saranno individuate le metodiche più idonee a salvaguardare le pitture e mettere in luce ulteriori eventuali tracce della mano di Giotto, valorizzando il restauro di Cherubini, terminato nel 1925, nelle parti in cui l'intonaco medievale era già completamente caduto all'inizio del secolo scorso.