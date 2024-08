Al via oggi il Festival del Cinema di Venezia

LIDO DI VENEZIA - Si alza il sipario stasera, 28 agosto, in Sala Grande al Palazzo del cinema per l'81/ma Mostra di Venezia. Il film di apertura fuori concorso è Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton, durante la cerimonia, condotta da Sveva Alviti, saranno presentate le giurie del festival a cominciare da quella presieduta da Isabelle Huppert che assegnerà il Leone d'oro sabato 7 settembre. E salirà sul palco per ricevere il Leone d'oro alla carriera l'attrice americana Sigourney Weaver (nella foto al suo arrivo a Venezia). Il film di apertura di Orizzonti è Nonostante, diretto da Valerio Mastandrea. L'apertura delle Giornate degli autori è Coppia aperta quasi spalancata di Federica Di Giacomo con Chiara Francini.

BEETLEJUICE BEETLEJUICE di Tim Burton è l'atteso ritorno di uno dei personaggi più iconici del cinema visionario di Tim Burton, lo spiritello interpretato da Michael Keaton e con lui Winona Ryder nel ruolo di Delia Deetz. New entry: Justin Theroux, Monica Bellucci, Arthur Conti, Jenna Ortega nel ruolo della figlia di Lydia, Astrid, e Willem Dafoe. Dopo un'inaspettata tragedia familiare, tre generazioni della famiglia Deetz tornano a casa a Winter River. Ancora perseguitata da Beetlejuice, la vita di Lydia viene sconvolta quando la figlia adolescente e ribelle, Astrid, scopre il misterioso modellino della città in soffitta e il portale per l'Aldilà viene accidentalmente aperto. Con i problemi che stanno nascendo in entrambi i regni, è solo questione di tempo prima che qualcuno pronunci tre volte il nome di Beetlejuice e il demone dispettoso torni nuovamente per scatenare il suo caos. Il film sarà in sala dal 5 settembre.

NONOSTANTE di Valerio Mastandrea è l'opera seconda dell'attore che per l'occasione recita accanto a Lino Musella e Laura Morante. Ci sono anche Dolores Fonzi, Barbara Ronchi, Luca Lionello. La storia è originale e sottolineata dallo humor nero di Mastandrea. Il regista è il protagonista nei panni di un uomo ricoverato in coma in un ospedale che però può vivere, invisibile alla vista di tutti tranne che degli altri degenti in coma. Un modo per vivere in fondo senza troppe preoccupazioni, al riparo da tutto e da tutti, senza responsabilità e problemi di alcun genere. Un cuore in inverno, sulla difensiva, ma un incontro sembra metterlo di fronte alle emozioni. Il film uscirà prossimamente con Bim.

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA di Federica Di Giacomo è il film di apertura delle Giornate degli autori, interpretato e prodotto da Chiara Francini, ispirato all'omonimo testo teatrale di Franca Rame e Dario Fo che Francini ha portato in scena per anni. Documentario libero nella forma e nel contenuto, il film si interroga con ironia e intelligenza su cosa sia la coppia oggi, sulla monogamia e il poliamore e su come e perché si possano o debbano mettere in discussione i modelli di vita imperanti. Alle Giornate degli autori anche SUPER HAPPY FOREVER, terzo lungometraggio di Kohei Igarashi e DADAPOLIS di Carlo Luglio e Fabio Gargano dedicato alla Napoli di Gaetano Di Vaio ed Enzo Moscato.