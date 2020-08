Al mercato di Castelfranco in mongolfiera

FOTO di Susy Bertolo dal gruppo Facebook “Sei Di Castelfranco Veneto Se...NUOVO”



CASTELFRANCO – Tutti con naso in su a Castelfranco questa mattina per ammirare una mongolfiera che ha sorvolato a bassa quota il centro della città del Giorgione.



Un simpatico evento che ha incantato i tanti castellani mattinieri che si erano recati in piazza, per fare acquisti al mercato settimanale.



Alcuni hanno anche immortalato la suggestiva immagine postando poi i loro scatti sui social per la gioia di quanti non hanno potuto assistere al mattutino passaggio della mongolfiera.



FOTO di Bonsangue Luca dal gruppo Facebook “Sei Di Castelfranco Veneto Se...NUOVO”