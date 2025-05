Al mare per festeggiare il suo addio al celibato: 30enne muore travolto dalle onde davanti agli amici

GRECIA – Doveva essere un momento di gioia e divertimento tra amici. Un addio al celibato in riva al mare si è trasformato invece in tragedia per Stefanos Kemos, 30 anni, annegato sabato scorso tra le onde impetuose del Mar Ionio, sulla spiaggia di Kathisma, una delle più note dell’isola di Lefkada in Grecia.

La vittima si trovava sull’isola greca per festeggiare insieme agli amici le sue imminenti nozze, previste per il 17 giugno.



L’atmosfera di festa si è spenta all’improvviso quando Stefanos è stato travolto dalle onde del mare sotto gli occhi degli amici. Secondo le prime ricostruzioni, Kemos si sarebbe tuffato in acqua nonostante le onde alte e le forti correnti. In pochi attimi è stato trascinato al largo, mentre i suoi amici, impotenti, hanno assistito alla scena con il cuore in gola.



Immediata la chiamata ai soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di salvataggio è risultato vano. La guardia costiera e i vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo e a trasportarlo d’urgenza in ospedale, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La notizia ha sconvolto la comunità di Trikala, dove la famiglia Kemos è molto conosciuta, essendo figlio di un noto imprenditore nel settore delle auto. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle ultime ore sui social, mentre amici e parenti si stringono attorno alla fidanzata del giovane e ai suoi genitori, distrutti dal dolore.