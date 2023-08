Al via l'esodo di Ferragosto: le previsioni di traffico

VENEZIA - È iniziato l’esodo di Ferragosto, l’ultimo con numeri particolarmente importanti di questa stagione: Concessioni Autostradali Venete prevede sulla propria rete una condizione di traffico sostenuto, tuttavia senza particolari criticità, a causa delle partenze che, per via del lungo ponte, risulteranno “spalmate” su più giornate. La Società stima che sulle proprie competenze transiteranno fino a martedì circa 830.000 veicoli. Il periodico punto, con le previsioni e i dispositivi messi in campo da CAV e Polizia Stradale per far fronte al previsto incremento di veicoli sulla rete autostradale, è stato fatto questa mattina presso l’infopoint CAVhere, nell’area di servizio Arino Est in A4, con il Primo Dirigente della Polizia Stradale di Venezia, Elena Natale. «È previsto – ha detto la dottoressa Natale – un rinforzo di pattuglie nelle fasce orarie più critiche, per garantire la sicurezza a fianco di CAV, con la quale sono state studiate misure specifiche per fronteggiare l’attesa mole di traffico: l’obiettivo è limitare la durata di code provocate da eventuali incidenti e risolvere gli eventi imprevisti nel minor tempo possibile.

Per questo, unità di soccorso stradale e un presidio sanitario fisso sono previste già dislocate lungo la rete e nelle aree di servizio, per ridurre i tempi di intervento». Analoga attenzione viene riservata alla prevenzione dei reati predatori nelle aree di servizio, anche con personale in borghese: «La raccomandazione – continua la comandante – è quella di non lasciare oggetti di valore incustoditi in auto, soprattutto in vista e anche se per breve tempo». Sulla base delle proiezioni, CAV ha emesso per la giornata di sabato 12 agosto una previsione di traffico sostenuto (bollino giallo) in direzione Trieste. Rallentamenti e code si potranno verificare in particolare sul tratto di A4 compreso tra Padova Est e il Bivio con la A57 a Dolo e in uscita alla barriera di Venezia-Mestre in Tangenziale di Mestre. Traffico sostenuto (bollino giallo) anche domenica, ma in direzione opposta (Milano), per i rientri che poi potranno ripetersi dopo Ferragosto, in particolare mercoledì 16, complice anche la ripresa del traffico feriale e commerciale.

Il divieto di transito per i mezzi pesanti è infatti in vigore venerdì 11 dalle ore 16.00 alle 22.00, sabato 12 dalle ore 8.00 alle 22.00 e domenica 13 dalle ore 7.00 alle 22.00, poi martedì 15 agosto, sempre dalle 7.00 alle 22.00. Dal fine settimana dopo Ferragosto inizierà il controesodo, che vedrà giornate di traffico intenso (bollino rosso) in direzione Milano nei rimanenti weekend di agosto. Prima di mettersi in viaggio CAV raccomanda di informarsi sulla situazione del traffico in tempo reale, consultando la sezione di infotraffico del sito www.cavspa.it e la app InfoViaggiando. Per chi è già in viaggio sono disponibili, dalle 7.00 alle 22.00, il call center di InfoViaggiando al numero verde gratuito 800.996.099 e l’infopoint CAVhere, aperto in area di servizio Arino Est, in A4 direzione Venezia, tutti i giorni (anche festivi) dalle 9.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00.