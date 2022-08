Al lavoro cade da due metri e sbatte la testa: camionista finisce all’ospedale

PORDENONE - Incidente sul lavoro nel pomeriggio di martedì in una notissima azienda di Prata di Pordenone.



Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Fontanafredda, un camionista rumeno di 46 anni, dipendente di una ditta della Romania, è caduto dal rimorchio di un camion da un’altezza di circa due metri, procurandosi un trauma cranico.



E’ stato portato in ospedale dal 118. Sul posto anche il personale dello Spisal.