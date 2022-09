Al via i lavori per la rotatoria tra la SR 245, via Marconi e via Grande a Castello di Godego

CASTELLO DI GODEGO - Al via i lavori per le opere di riqualificazione dell’intersezione tra la SR 245, via Marconi e via Grande in corrispondenza dell’attuale semaforo. Sono stati consegnati oggi alla ditta affidataria, i lavori per la realizzazione di una rotatoria con l’obiettivo di fluidificare il traffico. Il cantiere aprirà questa settimana.

«L’obiettivo è la messa in sicurezza dell’intersezione a sei rami a regolazione semaforica tra la SR 245 “Castellana”, Via Marconi, via Grande, via Aldo Moro e via San Pietro - spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Omar Luison -. L’intersezione oggetto di riqualificazione ha dunque nella strada regionale l’asse principale, denominato via Trento a nord del nodo e via Caprera a sud; su di esso si innestano via Marconi da nord, asse che attraversa il centro di Castello di Godego, e via Grande da sudovest. Assi secondari sono via Aldo Moro e via San Pietro, entrambi a senso unico di circolazione. Ad oggi l’intersezione è gestita semaforicamente. «Il progetto ne prevede la riqualificazione con l’inserimento di una rotatoria, più efficace in termini di fluidificazione del traffico e meno soggetta ad incidenti».

Il Sindaco Diego Parisotto specifica che «Il costo dell’intervento è pari a 465mila euro e grazie alla partecipazione ad un bando regionale l’opera sarà cofinanziata per metà dal Comune di Castello di Godego e per metà dalla Regione Veneto». Si tratta di un’opera molto attesa dai godigesi: «Attraverso quest’opera strategica realizziamo un importante obiettivo condiviso con i cittadini dal gruppo Progetto Godego in campagna elettorale, mantenendo un’altra promessa», sottolinea Parisotto. L’Assessore Luison anticipa le tempistiche previste: «Dopo la consegna dei lavori in programma oggi, lunedì 5 settembre, da domani, martedì 6 settembre, partirà l’accantieramento, da mercoledì inizierà l’attività all’interno delle due proprietà private per far spazio alla nuova rotatoria. Il cronoprogramma prevede 130 giorni per l’ultimazione dei lavori». Durante gli interventi la circolazione potrebbe subire disagi temporanei.