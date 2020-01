Al Del Monaco Antigone

TREVISO – L’eterno conflitto tra il Re e la fanciulla, tra Ragion di Stato e Pietas dell’Antigone di Sofocle va in scena dal 7 al 9 febbraio al Teatro Mario Del Monaco di Treviso con Sebastiano Lo Monaco nelle vesti di Creonte e Barbara Moselli nei panni di Antigone, diretti da Laura Sicignano.

I due attori, affiancati da un cast di interpreti siciliani, danno vita alla celebre tragedia sofoclea, in uno spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile di Catania, in cui l’azione e la relazione sono privilegiate rispetto alla dizione, e dove la drammaturgia si intreccia con il suono e la musica dal vivo.

Lo spazio astratto e visionario richiama macerie di palazzi sventrati, evoca scenari mediorientali di guerre infinite, tecnologia e miseria.

La parola del potere si contrappone a quella della ribellione, la pietas dei giovani alla Ragion di Stato degli adulti.

Per l’appuntamento con Dialoghi in scena, sabato 8 febbraio (ore 18.00) i protagonisti dello spettacolo incontrano il pubblico, durante l’incontro moderato da Antonia Piva, Dirigente scolastico del Liceo Statale “Duca degli Abruzzi”.

Note di regia

La scelta di Antigone mi appare necessaria qui e ora: affrontare il mito in una terra - la Sicilia – che si è nutrita di grecità e che si dibatte quotidianamente tra potere e strapotere, ribellione e anarchia, eroi del bene e del male, fiera di un’identità, frutto di una stratificazione di popoli. …

Da Sant’Agostino a Leibniz, da Voltaire ad Hannah Arendt, l’idea del male minore ha percorso il pensiero morale occidentale.

Antigone nel momento in cui si affaccia alla vita adulta, preferisce trasformarsi in martire in nome di una radicale negazione del mondo.

I giovani di questa tragedia si immolano. Il vuoto dei padri inghiotte quello dei figli, in un vortice che implode davanti agli occhi del mondo. Tutti i personaggi invocano gli dei, ma non arriverà alcun deus ex machina a riportare la pace.

Laura Sicignano

Teatro Del Monaco:

7 Febbraio 2020 20:45 Turno A

8 Febbraio 2020 20:45 Turno B

9 Febbraio 2020 16:00 Turno C

Antigone di Sofocle traduzione e adattamento Laura Sicignano e Alessandra Vannucci

regia Laura Sicignano con Sebastiano Lo Monaco,

Lucia Cammalleri, Egle Doria, Luca Iacono, Silvio Laviano, Simone Luglio, Franco Mirabella, Barbara Moselli, Pietro Pace scene e costumi Guido Fiorato musiche originali eseguite dal vivo Edmondo Romano luci Gaetano La Mela

Produzione Teatro Stabile di Catania.