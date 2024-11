Al via la costruzione in A4 di due nuove aree sosta

PORTOGRUARO - Occhio ai lavori. L'autostrada A4 Venezia-Trieste, di competenza di Autostrade Alto Adriatico, "accelera il suo percorso di modernizzazione e innalzamento della qualità in favore dell'utenza". Come informa una nota della società, è stato avviato il cantiere per la costruzione delle aree di sosta dei mezzi pesanti in adiacenza alle aree di servizio di Fratta Nord e Sud, tra i caselli di Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia).

Due nuove aree con 161 nuovi stalli a disposizione per autoarticolati, mezzi frigoriferi e camper. Non solo: anche fabbricati dotati di servizi igienici, docce e spazi destinati a punto ristoro e lavanderia. Il tutto controllato e videosorvegliato tramite un avanzato impianto di telecamere che rispetta i più elevati standard in linea con le migliori esperienze del Nord Europa. Le opere sono di competenza del commissario delegato per l'emergenza della mobilità riguardante la A4 (Venezia-Trieste) e verranno realizzate con fondi propri di Autostrade Alto Adriatico. Si tratta di interventi "strategici nell'ambito della costruzione della terza corsia - sottolinea il commissario e presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga - in quanto consentiranno di migliorare le condizioni di qualità del servizio e di sicurezza di tutti, con particolare riguardo a quella dei conducenti degli autoarticolati, nella consapevolezza che il trasporto merci rappresenta un asset importante per lo sviluppo di quest'area produttiva". L'importo complessivo è di 13,47 milioni di euro.