Al via il centro vaccini anche per i migranti

PORDENONE - Al via la vaccinazione per migranti: accade alla Cittadella della salute di Pordenone, ossia il nuovo presidio medico di via Montereale, parte del nuovo ospedale.

Si tratta di un’iniziativa senza precedenti in Regione: i migranti si sono potuti vaccinare.



Tutto grazie all’aiuto dell’Associazione immigrati di Pordenone e di una dottoressa in pensione che si sono adoperati per realizzare l’iniziativa.

L’Azienda sanitaria ha messo a disposizione il centro vaccinale quando ha chiuso il polo della fiera di viale Treviso.



Le iniezioni sono state decine, lungo tutto l’arco della giornata, ed è stato utilizzato il vaccino Pfizer. All’iniziativa hanno collaborato per le informazioni anche Caritas e Croce Rossa.