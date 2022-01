Al Centro Sartor tampone per i dipendenti ad ogni ingresso in struttura

CASTELFRANCO - Il Centro Servizi alla Persona “Domenico Sartor” di Castelfranco Veneto ha deciso che, in queste settimane di situazione critica nei contagi a livello nazionale, incrementerà lo screening nei confronti di tutti quanti si recano in struttura, seguendo come sempre le normative nazionali e regionali ma effettuando tamponi in ingresso al personale quotidianamente.



Si tratta di tamponi che il personale effettuerà in auto-somministrazione, acquistati direttamente dalla struttura. Una decisione che va dunque ad affiancare lo screening che viene già effettuato in accordo con l’Ulss2, maturata per garantire massima sicurezza agli ospiti in questo particolare momento dell’emergenza covid-19.



«Si tratta di una decisione che abbiamo preso per garantire la sicurezza dei nostri ospiti – il commento del presidente Maurizio Trento e della direttrice Elisabetta Barbato – almeno in questa fase di crescita dei contagi. È un impegno importante per la struttura, ma almeno cercheremo di anticipare il virus, perché abbiamo visto che con l’aumento dei positivi e l’arrivo della variante Omicron bisogna fare di tutto per tenere il virus fuori dalle Rsa».



«Il nostro personale dunque effettuerà un ulteriore screening quotidiano in auto-somministrazione, con tamponi che abbiamo acquistato in proprio. In questa fase abbiamo registrato casi di positività tra gli operatori, situazione che inevitabilmente sta accomunando tutte le case di riposo. Di sicuro abbiamo la dimostrazione che la dose booster di vaccino funziona, perché le positività registrate danno casi asintomatici o con sintomi lievi».