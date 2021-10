Al via la Campagna Noci 2021 organizzata da Fondazione di Comunità

CONEGLIANO- Da ormai dodici anni Fondazione di Comunità organizza la Campagna Noci, campagna pubblica di raccolta fondi il cui ricavato viene devoluto a sostegno di progetti sociali e solidali con interventi in favore delle persone più fragili. Le noci distribuite da Fondazione fanno bene dunque sia alla salute che alla comunità, e, dato che quest'anno le condizioni climatiche hanno reso il raccolto meno generoso, sono ancora più preziose.

Le noci solidali raccontano di un prodotto del territorio: sono infatti coltivate dall’azienda agricola dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Vittorio Veneto, che gestisce uno dei più grandi noceti “Lara” nel territorio della bassa Diocesi. Una volta raccolte, le noci vengono pulite con aria e acqua, senza l'utilizzo di sostanze chimiche sbiancanti.

La Campagna Noci 2021 distribuirà nel territorio 80 quintali di noci (20 in meno degli altri anni), come afferma Loris Balliana, presidente di Fondazione di Comunità Sinistra Piave. Si tratta di una grande azione di raccolta fondi che vede coinvolte tante realtà del territorio che si attiveranno per distribuire oltre 4000 sacchetti di noci.

Quest’anno le noci si possono trovare in tutte le filiali di Banca della Marca, negli spacci di Latteria Soligo, negli eventi organizzati da associazioni e Comuni, e presso la segreteria di Fondazione, in via Ortigara 131 a Conegliano. Sul sito www.fondazionesinistrapiave.it e sulla loro pagina Facebook si troveranno di volta in volta gli aggiornamenti di dove sarà possibile trovare le noci solidali.