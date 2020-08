Aia: salgono a quota 178 i positivi, mentre dallo screening a scuola sono 6 i positivi

TREVISO – L’Ulss 2 Marca Trevigiana relazione su quanto riscontrato ieri nel corso della massiccia campagna di screening Covid nella nostra provincia. Oggi nell’ex caserma Serena verranno effettuati i tamponi alle 83 persone risultate positive all’ultimo screening. Ad altre 11 persone verrà effettuato il secondo tampone. Tampone anche per altre 20 persone che sono sempre state negative ma che continuano ad alloggiare all’ex Caserma Serena.



Nella giornata di lunedì, con l’avvio dello screening a scola i professori che hanno effettuato il test sono stati 650 di cui: 182 a Treviso, 164 a Castelfranco Veneto, 76 a Oderzo, 226 a Conegliano. I test positivi sono in 2 casi a Treviso e in 4 a Conegliano. In questi casi gli insegnanti o personale scolastico è stato richiamato per effettuare il tampone.



Nell’azienda Aia il dato complessivo che riguarda l’impianto di Vazzola è n. 560 tamponi effettuati di cui 178 positivi. In più 145 tamponi ai famigliari di cui 21 positivi. Quanto all’ambito RSA in una struttura di Spresiano si registrano 2 casi positivi.