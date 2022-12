Ai domiciliari la ladra di cosmetici

TRIESTE - Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Stazione triestina di Rozzol, coordinati dal Pm Federico Frezza, hanno arrestato per rapina impropria una triestina classe 1980, già nota alle forze dell’ordine. La donna aveva trafugato, infilandoli nella borsa, cosmetici di vario genere nei negozi Coin e Upim di corso Italia, ma durante l’azione era stata notata da un’addetta alla vigilanza che l'aveva fermata all’esterno dell’esercizio. Vistasi scoperta, pur di portare a termine il colpo, aveva minacciato la vigilante e l'aveva spintonata per guadagnare la fuga, terminata poi in piazza Goldoni, dove è stata fermata dai militari, allertati dalla stessa addetta alla vigilanza. Nella sua borsa c'erano prodotti per un valore di oltre 600 euro. La donna è stata posta agli arresti domiciliari nella sua abitazione.