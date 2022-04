Ahmed, bravo a scuola e poco amante dei social. La Procura indaga sulla morte del 15enne

PADOVA - Ahmed Jouidier, il 15enne trovato morto nel Brenta ieri mattina, era un ragazzo solare, aveva buone compagnie e non aveva mai dato segnali di depressione. Questo è il quadro che emerge di lui da parte di chi lo conosceva.

Frequentava il secondo anno all'istituto professionale "Bernardi" di Padova con ottimo profitto, i voti erano buoni e i professori gli volevano bene, perchè anche il suo comportamento privo di increspature. Cosa che rende ancora più inspiegabile l'epilogo di questa vicenda, e il contrasto tra un ragazzo apparentemente senza segreti e quel messaggio inquietanti all'ex fidanzata: "so che morirò".

Ahmed viveva con la mamma Latifa e la sorella di 17 anni a Mortise, quartiere popolare di Padova. Il padre aveva divorziato dalla moglie molti anni fa, non pare non si fosse mai reintegrato in quella famiglia, che si reggeva sul lavoro e sulla forza di mamma Latifa. Ahmed non aveva frequenti rapporti con il papà.

La sua compagnia di amici gravitava nella parrocchia del Cristo Re a Mortise, ma in bicicletta era facile raggiungere il quartiere di Torre fino a Cadoneghe, i ragazzi attraversavano spesso in bicicletta la pensilina sul Brenta da dove il giovane Ahmed si sarebbe lanciato la notte tra giovedì e venerdì. La famiglia lo descrive come un ragazzo molto riservato.

Non amava farsi fotografare, ed essenziale appare anche il suo rapporto con i social: aveva un profilo Instagram con poco meno di 400 follower, ma non aveva mai postato nulla. Il ragazzino, riferiscono le fonti di Polizia, non aveva precedenti di alcun tipo, non era nemmeno mai stato identificato durante controlli del territorio, frequenti in quartieri popolosi, che talvolta presentano 'piazze' a rischio. Gli unici passaggi che registrano il suo nome sono quelli alla frontiera verso il Marocco, dove si è registrato nei viaggi nel suo paese d'origine con la sua famiglia. Ahmed amava anche lo sport, uno dei suoi passatempi preferiti era giocare a calcio al parco delle Farfalle a Mortise. La sua morte ha lasciato l'intera comunità senza parole. Per la città di Padova ha espresso il cordoglio il sindaco Sergio Giordani: "Siamo sconvolti e addolorati per questa giovane vita spezzata. In attesa che le autorità chiariscano cosa è successo, va il mio cordoglio e la mia vicinanza alla famiglia".

Il pm padovano di turno ha aperto un fascicolo di inchiesta per istigazione al suicidio subito dopo il ritrovamento. Le ipotesi al vaglio sono bullismo, problemi tra bande oppure un regolamento di conti.

