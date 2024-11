Sarà il Senatore Luca De Carlo, Presidente della IX Commissione Senato - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, il protagonista della serata organizzata per lunedì 11 novembre dal Circolo di Fratelli d'Italia di Cavaso del Tomba del Presidente Carlo Diomedes. L'appuntamento è per le 20.30, nella Sala Assemblee del Comune di Cavaso. “Agricoltura, industria, turismo: quale futuro per il nostro territorio?” il titolo dell'incontro moderato da Luca Baggio, già sindaco di Riese Pio X ed ex Consigliere regionale.

“Sarà una serata decisamente interessante - commentano gli organizzatori – che ci permetterà di approfondire con il Senatore De Carlo, che è anche Coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, i temi più caldi per il nostro territorio. Il suo ruolo di Presidente di Commissione al Senato è fondamentale nel percorso che porta all'approvazione delle nuove norme. Moltissime delle novità positive arrivate per il nostro territorio dall'insediamento del Governo Meloni sono infatti passate per la IX Commissione. Si va dai temi dell'agricoltura a quelli del turismo e in molti casi importante è stato il ruolo proprio del Senatore De Carlo, primo firmatario di emendamenti significativi per il territorio trevigiano e per l'intero Veneto. Grazie a lui potremo capire quali sono le possibili linee di sviluppo e di crescita della Marca e, con lui, lavorare assieme per dare le risposte necessarie alla nostra comunità”.