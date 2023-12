Agricoltori scatenati gettano letame contro McDonald's e Burger King

FRANCIA – Gli agricoltori francesi sono scatenati e il letame diventa uno strumento di protesta. In Francia, le proteste degli agricoltori contro tasse e burocrazia si intensificano, con particolare attenzione alla protezione della produzione locale contro le importazioni di carne. I manifestanti utilizzano il letame come simbolo della loro rabbia, bloccando ingressi di fast food e uffici pubblici, e ostruendo alcune strade principali. La protesta principale è diretta contro il governo per la lentezza nell'erogare i fondi comunitari agli agricoltori e la percezione di troppa burocrazia. I giovani agricoltori esprimono il loro malcontento per la fine dell'esenzione fiscale per il gasolio, la mancanza di supporto per l'agricoltura biologica e le politiche agricole dell'UE applicate in Francia.

Chiedono una riduzione degli oneri, la cancellazione del debito elettrico per gli irrigatori e un pagamento più tempestivo della Politica Agricola Comune dell'UE. Inoltre, c'è una protesta specifica contro McDonald's e Burger King, accusati di non utilizzare abbastanza carne francese e di preferire fornitori stranieri. Le catene di fast food sono criticate per importare circa il 50% della carne per i loro hamburger. McDonald's e Burger King respingono le accuse, sottolineando i loro sforzi per aumentare l'approvvigionamento locale. La situazione riflette tensioni più ampie riguardo agli standard di produzione, ai costi e alle differenze normative tra la Francia e il resto dell'Europa.