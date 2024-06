Agli esami della patente con gli auricolari, scoperti da vigili 

VERONA - La polizia locale ha scoperto due persone che si erano presentate all'esame scritto della patente, nascondendo telecamere e auricolari. Si tratta di un 39enne e di una 29enne, incinta all'ottavo mese di gravidanza. Sono stati denunciati alla procura per falsità ideologica e per la falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di titoli abilitanti. I costi per l'assistenza tecnologica agli esami vanno dai 1.000 fino ai 4.000 euro, in aumento come dichiarato dai candidati e dimostrano come sia semplice farsi assistere da gruppi criminali operanti in molte province.

Frattanto, da oggi, entra in vigore a Verona le nuove disposizioni in Motorizzazione per l'esame scritto della patente, con l'obbligo per i candidati di indossare una pettorina monouso del tipo a "gilet", proprio per oscurare le telecamere spesso indossate sotto maglioni e camicie. "L'applicazione di nuove procedure all'esame indurrà molti soggetti a fermarsi, ma temiamo nuovi trucchi e sotterfugi - dichiara il comandante della Polizia locale Luigi Altamura-. Le disposizioni impartite dal direttore della Motorizzazione vanno proprio verso l'obiettivo di ridurre questo fenomeno".