Aggressioni e ubriachezza molesta: il bar chiuderà prima

VENEZIA - In orario notturno, all'interno dei suoi locali, si erano registrati in varie occasioni disordini e illeciti vari, come aggressioni con lesioni, oltraggio a pubblico ufficiale, rifiuto di generalità, ubriachezza molesta, bottiglie infrante, abuso di bevande alcoliche, spedizioni punitive, minacce con coltello.



Per un bar a Mestre, è scattata così un' ordinanza sindacale, firmata dal primo cittadino Luigi Brugnaro, di sicurezza urbana di chiusura anticipata delle attività. Il provvedimento, notificato ieri dagli agenti della Polizia locale al proprietario, dispone la chiusura del locale, per i prossimi tre mesi, dalla mezzanotte alle sei. OT