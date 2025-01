Aggressioni e risse a Portogruaro: giovani seminano il caos vicino alla stazione

PORTOGRUARO (VENEZIA) - Sabato sera, Portogruaro è stata teatro di violenza giovanile in due episodi distinti, entrambi avvenuti nei pressi della stazione ferroviaria. Il primo si è verificato in via Diaz, dove un ragazzo è stato brutalmente picchiato da un gruppo di almeno sette giovani. Calci e pugni lo hanno costretto a terra, sotto gli occhi increduli di passanti e automobilisti. Uno di questi ha ripreso l’aggressione con il cellulare, fornendo un video che rappresenta ora una prova chiave per gli inquirenti. All’arrivo delle pattuglie dei Carabinieri e della Polizia Locale, gli aggressori si sono dileguati, così come la vittima, che non ha richiesto soccorsi medici né presentato denuncia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza e il filmato amatoriale sono al vaglio degli investigatori, anche se l’assenza di una segnalazione ufficiale complica le indagini.

Solo poche ore dopo, nel sottopassaggio della stazione, un’altra rissa ha scosso la zona. Testimoni riferiscono di un giovane a terra, con alcuni sospetti che si tratti della stessa vittima del precedente episodio. Secondo quanto raccontato, il ragazzo appariva visibilmente agitato poco prima dello scontro. Alcuni residenti segnalano che il gruppo di giovani coinvolti era già stato protagonista, nei giorni scorsi, di episodi di disturbo pubblico, bloccando il traffico e creando tensioni nel quartiere. L’ondata di violenza ha allarmato i cittadini, che temono un’escalation in una zona già nota per episodi simili in passato. Le forze dell’ordine continuano a lavorare per identificare i responsabili, invitando chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti. L’obiettivo è prevenire ulteriori episodi e ripristinare la sicurezza in un’area sempre più preoccupante.