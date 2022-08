Aggressione vicino alla discoteca: locale chiuso per dieci giorni

VICENZA - Il Questore della Provincia di Vicenza ha disposto, nella giornata di martedì 16 Agosto, la sospensione della Licenza e la contestuale, immediata chiusura del Disco Bar “CUSTOM” che si trova a Vicenza, in Via Zamenhof.



Il provvedimento del Questore, che avrà una durata di 10 giorni, è conseguente alle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si sono venute a creare negli ultimi tempi, culminate, lo scorso fine settimana, con un grave episodio di aggressione avvenuto nelle immediate vicinanze del locale.



Difatti, nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi del parcheggio, un ragazzo straniero di 28 anni veniva violentemente aggredito alle spalle da un gruppo di ignoti malviventi, che dopo averlo buttato a terra, lo colpivano ripetutamente con pugni e calci in varie parti del corpo, procurandogli un dando luogo, in tal modo, ad un grave episodio di turbativa di Ordine e Sicurezza Pubblica.



La valutazione di tutta una serie di dati relativi agli innumerevoli interventi pregressi effettuati, nel corso degli ultimi 12 mesi, da tutte le Forze di Polizia, per episodi di varia natura quali, ad esempio, violazioni delle normative di sicurezza sul luogo di lavoro, risse, aggressioni, schiamazzi, episodi di degrado urbano, musica ad alto volume, hanno determinato la decisione del Questore, il quale ha disposto la sospensione della licenza in base all’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza: si tratta, in questo caso, di un provvedimento finalizzato a far si che venga interrotta una situazione gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ciò a prescindere da ruolo ed eventuali responsabilità in capo ai gestori, in quanto tale provvedimento, per la sua natura giuridica, non è destinato a sanzionare il loro comportamento.