Aggressione verbale al Pronto Soccorso: danni e paura, indagini in corso

MONFALCONE (GORIZIA) - Un grave episodio di aggressione ha scosso la tranquillità del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Polo di Monfalcone nella mattinata di domenica 18 agosto. ASUGI (Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina) ha comunicato che, fortunatamente, l'aggressione subita dal personale è stata solo verbale, ma non per questo meno preoccupante. L'episodio ha infatti provocato danni materiali, con una porta del pronto soccorso che è stata divelta.

Nonostante la gravità della situazione, il personale ha mantenuto la calma e ha immediatamente allertato le Forze dell'Ordine tramite una linea telefonica dedicata, appositamente istituita per emergenze di questo tipo in tutti i presidi di Pronto Soccorso di ASUGI. Tuttavia, l'aggressore è riuscito a lasciare i locali del Pronto Soccorso prima dell'arrivo delle autorità.

In seguito all'incidente, è stata attivata la procedura prevista dal protocollo aziendale “Prevenzione della violenza a danno degli operatori”, con la conseguente segnalazione interna dell'episodio. ASUGI ha rassicurato la popolazione, ricordando che in tutti i Pronto Soccorso della rete sanitaria è in funzione un sistema di registrazione degli episodi di violenza, oltre a un programma di supporto per gli operatori coinvolti.

L'azienda sanitaria ha inoltre sottolineato che, da oltre un anno, sono attivi i protocolli “linea punto-punto” per garantire un contatto diretto e immediato con le Forze dell'Ordine in caso di emergenze. A questo si aggiungono moduli di formazione specifica per il personale, che includono tecniche di analisi del contesto, individuazione delle situazioni a rischio e metodi di de-escalation per prevenire l'escalation della violenza.

Le Forze dell'Ordine stanno ora conducendo indagini per risalire all'identità dell'aggressore, avvalendosi del materiale fornito da ASUGI.