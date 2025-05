Aggressione a Venezia: troupe di Fuori dal Coro presa di mira durante servizio sui borseggi

VENEZIA - Nel pomeriggio di lunedì 26 maggio, a pochi passi dal Teatro La Fenice di Venezia, la troupe del programma Fuori dal Coro, condotto da Mario Giordano, è stata vittima di un’aggressione mentre documentava il fenomeno dei borseggi in città.



Secondo quanto riferito dai giornalisti e dagli operatori, come riporrtato dal Gazzettino, un uomo di origini rumene ha aggredito l’operatore Massimo Belluzzo, tentando di strangolarlo con un braccio attorno al collo durante le riprese. L’intervento tempestivo degli addetti alla sicurezza messi a disposizione da Mediaset ha evitato il peggio, permettendo all’operatore di liberarsi.

La banda oggetto del servizio era composta da sei persone, tra cui due donne, e si sospetta che tra loro ci sia anche l’aggressore che, lo scorso novembre, aveva colpito al volto un cameriere intervenuto per sventare un furto. Le autorità sono state informate e le indagini sono in corso per identificare e fermare i responsabili.