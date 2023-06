Aggressione in un bar di Vicenza, cinque denunce

VICENZA - Sono stati individuati e denunciati, con il divieto di accesso ai pubblici esercizi per due anni, cinque presunti responsabili di una rissa avvenuta giovedì scorso nei pressi di un bar a Vicenza. Nell'aggressione erano rimaste coinvolte almeno nove persone, secondo la ricostruzione della Questura vicentina. Uno dei feriti aveva raccontato agli agenti delle Volanti di essere stato aggredito da un gruppo di cinque giovani italiani, residenti in un campo nomadi cittadino, versione confermata da altri tre testimoni. La vittima è un 38enne cittadino marocchino, accusato dagli aggressori di aver graffiato una automobile, e colpito con calci e pugni.

Soccorso dal personale sanitario del 118 e portato all'Ospedale San Bortolo, dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico, è stato giudicato guaribile in 30 giorni. I cinque accusati dell'aggressione hanno da 23 a 31 anni, indagati per rissa e lesioni personali volontarie gravi. Il Questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso nei loro confronti le misure di prevenzione del divieto di accesso negli esercizi pubblici per un periodo di due anni. In caso di violazione, rischiano sino a due anni di carcere ed una multa fino a 20.000 euro. (ANSA)