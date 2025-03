Aggressione a Pordenone: branco di giovani pesta un 19enne per rapinarlo

PORDENONE – Sabato sera, nella zona di Borgo Meduna, un ragazzo di 19 anni è stato vittima di un'aggressione violenta da parte di un gruppo di una decina di giovani. Il branco lo ha accerchiato, cercando di rapinarlo, ma di fronte al suo rifiuto ha reagito con calci e pugni prima di darsi alla fuga. La vittima ha riportato diverse contusioni ed è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, dove i medici gli hanno assegnato una prognosi di dieci giorni. Nonostante le ferite non gravi, lo shock per l’aggressione subita è stato forte. La polizia ha avviato un’indagine per identificare i responsabili. Gli agenti della Squadra Volante stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo testimonianze per ricostruire l’accaduto. Al momento, il 19enne non è stato in grado di fornire dettagli utili sui suoi aggressori, non avendoli riconosciuti.

Gli investigatori stanno verificando se l’episodio possa essere collegato ad altre aggressioni avvenute nei giorni scorsi in città, come le due rapine improprie commesse giovedì scorso nei pressi dell’autostazione e in via Brusafiera, dove quattro giovani – tra i 15 e i 18 anni – hanno minacciato le vittime con un coltello per sottrarre auricolari e sigarette. Sulla vicenda di sabato è stata informata anche la Procura, che seguirà gli sviluppi dell’indagine.