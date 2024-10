Aggressione a colpi di spranghe fuori da un bar, un ferito

VICENZA - Aggressione a colpi di spranghe fuori da un bar di Vicenza, nel quartiere di San Lazzaro, con il ferimento di un italiano ricoverato all'ospedale San Bortolo in condizioni serie soprattutto per i colpi ricevuti alla testa. All'origine del violentissimo pestaggio, su cui sta indagano la polizia, ci sarebbe un regolamenti conti. E' successo nel pomeriggio di oggi, 20 ottobre.



Secondo le prime ricostruzioni un'auto con a bordo 4 o 5 persone si sarebbe fermata in prossimità del locale e poi il gruppo si è accanito contro due clienti. Uno dei due è rimasto a terra, mentre il secondo è fuggito ma è stato accerchiato e colpito con numerose sprangate sulla testa e sul corpo rimanendo disteso lungo una pista ciclabile in un lago di sangue. La vettura con a bordo gli aggressori sarebbe poi fuggita a forta velocità mentre sul posto sono intervenute le pattuglie della Questura.