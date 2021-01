Aggressione in centro a Castelfranco, i Carabinieri individuano i due presunti responsabili

CASTELFRANCO - I Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto, al termine di serrate indagini, hanno individuato i due presunti autori dell’aggressione avvenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 8 gennaio 2021, nella centralissima piazza Giorgione, ai danni di uno studente 18enne di Galliera Veneta (PD).



Si tratta di due cittadini rumeni, M.G., 22enne e B.C., 20enne, entrambi operai dimoranti a Castelfranco Veneto e conosciuti alla giustizia.



Erano le 18.30 di venerdì 8 gennaio, quando attorno alle ore 18.30 il giovane stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio di piazza Giorgione, insieme a tre amici.



Il ragazzo è stato avvicinato dai due sconosciuti, i quali, con la banale scusa di chiedergli dove stava andando, lo avevano aggredito con calci e pugni, provocandogli lesioni personali per “frattura alle ossa nasali e dei denti incisivi superiori”, con prognosi di 20 giorni stilata dai sanitari del locale ospedale.



Immediatamente, i Carabinieri della Stazione di Castelfranco Veneto, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini attraverso l’acquisizione delle immagini della videosorveglianza comunale e sentendo le persone che, transitando all’ora dell’aggressione, avevano in qualche modo potuto assistere ai fatti.



Ciò ha permesso di identificare i due autori del ferimento ai danni del 18enne, rintracciati in un appartamento di Castelfranco Veneto, non lontano dal centro, successivamente riconosciuti dalla vittima.



Condotti presso gli uffici della locale Stazione Carabinieri, i due giovani sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di lesioni personali aggravate, in concorso.