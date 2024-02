Aggressione brutale davanti alla scuola

MESTRE - Aggressione a uno studente di 14 anni a opera di una banda di coetanei, davanti alla scuola che frequenta a Mestre. La vittima è stata presa a pugni e calci, senza motivo apparente, mentre era in compagnia dei suoi compagni di classe. L'aggressione è avvenuta nel parco Bissuola, dove il ragazzo è stato circondato da un gruppo di cinque o sette individui, tutti con accento turco.

Nonostante la resistenza del giovane, gli aggressori hanno continuato a colpirlo selvaggiamente, mentre altri adolescenti incitavano l'azione e registravano tutto con i loro cellulari. Per fortuna, alcuni passanti e insegnanti sono intervenuti per fermare l'aggressione, ma la vittima è stata comunque ricoverata in ospedale per le lesioni subite. I genitori hanno deciso di sporgere denuncia ai Carabinieri. Questo episodio ha sollevato preoccupazioni sulla presenza di baby gang nella zona, con giovani che si lasciano trascinare in atti criminali per cercare divertimento e visibilità sui social media.