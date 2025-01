Aggressione in autostrada: accoltella il marito durante una sosta

VICENZA – Si è trasformato in un episodio di violenza il tentativo di una coppia americana di chiarire un litigio scoppiato durante il viaggio. Intorno alle 4 del mattino di oggi, 26 gennaio, i due si erano fermati in una piazzola di sosta dell’autostrada A31 Valdastico Sud, tra Ponte di Mossano e Albettone. Durante l’animata discussione, la donna ha estratto un coltello e ha colpito il marito all’addome. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 per soccorrere l’uomo, mentre i carabinieri della Setaf hanno fermato la donna. Attualmente, la responsabile dell’aggressione è trattenuta in caserma per gli accertamenti del caso, come segnala il Gazzettino.