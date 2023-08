Aggressione alla festa di Rifondazione, tre Daspo

VERONA - Il questore di Verona, Roberto Massucci, tramite la Divisione Anticrimine ha notificato due provvedimenti di "Daspo" fuori contesto (della durata di 18 mesi) e tre avvisi orali nei confronti di 5 giovani responsabili di un agguato durante la "Festa in Rosso - Festa del partito della Rifondazione comunista", lo scorso 18 agosto. I giovani - già noti per essere stati coinvolti nelle aggressioni a tifosi del Marocco scesi in strada per festeggiare la vittoria della propria nazionale durante gli utimi mondiali - erano stati immediatamente fermati e identificati dalle Volanti; a volto coperto e armati di bastoni. Avevano aggredito alcuni militanti alla festa organizzata da Rifondazione Comunista ed erano stati denunciati per i reati di lesioni aggravate, violenza privata, porto di oggetti atti ad offendere e travisamento in luogo pubblico.

La misura di prevenzione più grave è stata adottata dal questore in quanto risultano già a loro carico precedenti specifici per reati contro la persona, sempre a sfondo razziale e, anche se questa aggressione non è avvenuta in un contesto sportivo, per 18 mesi non potranno assistere a manifestazioni sportive.