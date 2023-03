Aggredito da un orso mentre passeggia con il cane

CLES (TRENTO) - Un uomo è stato aggredito da un orso in Trentino Alto Adige, mentre passeggiava con il cane su un sentiero a duemila metri di altezza, in val di Rabbi vicino alla val di Sole. L'uomo, un 40enne, è rimasto ferito a un braccio e alla testa ma non è grave. E' riuscito a mettersi in salvo e a chiamare i soccorsi. Sul posto i carabinieri della compagnia di Cles.