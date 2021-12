Aggredito da 20 lontre mentre passeggiava in un parco

SINGAPORE - Graham George Spencer, residente a Singapore, pochi giorni fa mentre camminava di sera, in compagnia di un amico, si è trovato di fronte una ventina di lontre. Dall’atteggiamento degli animali era chiaro che fossero aggressivi ma l’uomo non ha avuto i tempo di mettersi in fuga che lo hanno attaccato.



I fatto è stato riportato da diversi media internazionali, perché di solito le lontre non sono pericolose. Secondo Spencer forse era passato qualcuno poco prima di lui che ha provocato gli animali, magari qualcuno che faceva una corsa.



“Poiché era molto buio, non li ha visti e li ha investiti, rischiando di calpestarli. A quel punto le lontre sono impazzite e hanno attaccato me che camminavo dietro”: ha dichiarato ai giornali la vittima dell’attacco che ha riportato circa una ventina di feriti da morsi su gambe, caviglie e glutei.