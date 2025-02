Aggredito in casa con un cuscino e delle forbici: arrestata una vicina

BELLUNO - Violenta aggressione nella notte del 13 febbraio a Belluno, dove una donna di 46 anni è stata arrestata con l’accusa di tentato omicidio ai danni di un vicino di casa di 64 anni. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe tentato di soffocare l’uomo con un cuscino e, non riuscendoci, lo avrebbe colpito ripetutamente con una forbice da sarta. La vittima ha riportato ferite al cuoio capelluto e alle mani, giudicate guaribili in 20 giorni. La polizia è intervenuta rapidamente e ha bloccato la 46enne, arrestandola in flagranza di reato. Su disposizione del Pubblico Ministero, la donna è stata trasferita al carcere femminile della Giudecca a Venezia.