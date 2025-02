Aggrediti, derubati e rimasti scalzi: arrestati due minorenni

AVIANO (PORDENONE) – Una violenta aggressione è avvenuta la sera del 20 febbraio, intorno alle 19:00, in una zona isolata di Aviano. Due ragazzi, un 15enne e un 18enne, sono stati assaliti da un gruppo di cinque persone, che li ha colpiti con calci e pugni per poi rapinarli. Il maggiorenne è stato anche colpito alla testa con una bottiglia, riportando ferite al volto. I malviventi si sono impossessati dei loro smartphone, denaro, effetti personali e persino delle scarpe del 18enne, costringendolo a tornare a casa scalzo. Entrambi i giovani hanno dovuto fare ricorso alle cure del Pronto Soccorso di Pordenone per le ferite riportate.



I Carabinieri di Aviano hanno avviato immediatamente le indagini, riuscendo a ricostruire la dinamica della rapina grazie alle immagini raccolte da alcuni sistemi di videosorveglianza e all’analisi di una bottiglia insanguinata, usata come arma. Gli investigatori sono così riusciti a identificare due dei presunti responsabili, entrambi minorenni, segnalati alla Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Trieste.



Su richiesta della Procura, il GIP ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, e i due giovani sono stati trasferiti in Istituti Minorili, dove saranno interrogati nelle prossime ore. Le indagini proseguono per identificare gli altri membri del gruppo coinvolto nell’aggressione.